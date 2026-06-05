Durante la semifinale del doppio a Roland Garros, Simone Bolelli ha lamentato di non riuscire a muoversi, mentre Andrea Vavassori ha raccontato di aver pensato che si fosse sfondato tutto. La coppia italiana è stata eliminata dai giocatori spagnoli e argentini, Granollers e Zeballos, che hanno conquistato la vittoria e l’accesso alla finale del torneo. La partita si è conclusa con la sconfitta degli italiani sulla terra rossa di Parigi.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati sconfitti dalla coppia composta dallo spagnolo Manul Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos nella semifinale del torneo di doppio del Roland Garros, salutando così la terra rossa di Parigi. Simone Bolelli è stato fortemente condizionato da un problema fisico accusato nelle battute conclusive del primo set e che gli ha impedito di giocare al meglio la seconda frazione: “ Adesso un po’ di dolore ce l’ho, l’ho fasciata e dopo la conferenza andrò a fare una risonanza. Ha inciso nettamente, non potevo muovermi, quindi ha inciso pesantemente. Eravamo 2-2, 40 pari, sulla palla break mi sono fatto male. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Bolelli amaro al Roland Garros: “Non potevo muovermi”. Vavassori: “Ho pensato si fosse sfondato tutto”

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