Un amico della coppia coinvolta nella morte della bambina a Bordighera ha riferito di aver cenato con loro e di aver notato lividi sulla bambina e sulla madre. Ha detto di aver visto i segni su entrambi durante la cena, senza specificare quando siano apparsi. La testimonianza si aggiunge alle indagini in corso, che cercano di chiarire le cause del decesso. La procura ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato al momento.

Bimba morta a Bordighera, le parole dell’amico della coppia Nella puntata dell’8 giugno di Storie Italiane, è stata trasmessa la personale testimonianza di Alessandro Morabito, amico della coppia. “Non la porto all’ospedale o comunque da un dottore perché suo nonno non vede l’ora di trovare una scusa per togliermi le bambine”, queste le sue parole. Carabinieri al lavoro per effettuare i rilievi nella villetta di Bordighera dove viveva la bambina trovata morta lo scorso 9 febbraio L’uomo racconta che ha incontrato Manuel Iannuzzi e Manuela Aiello sabato 7 febbraio in un bar. “Abiamo cenato poi abbiamo fatto scendere le bambine più grandi per... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimba morta a Bordighera, parla l'amico della coppia: "Ho visto lividi, anche la madre ce li aveva"

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