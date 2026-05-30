Bimba morta a Bordighera le foto dei lividi e la testimonianza delle sorelline | arrestato il compagno della madre

Da quotidiano.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il compagno della madre è stato arrestato dopo che le sorelline della bambina di due anni hanno raccontato di aver visto lividi sul corpo della sorella e di aver assistito a maltrattamenti. Le foto dei segni sono state consegnate agli inquirenti, che hanno anche raccolto la testimonianza delle sorelline. La bambina è stata trovata senza vita il 9 febbraio in un’abitazione di Bordighera. Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause della morte.

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Roma, 30 maggio 2026 – Svolta nel caso della bimba di due anni trovata morta a Bordighera il 9 febbraio 2026. È stato arrestato stamattina Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della mamma della piccola. L'uomo è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. La piccola era stata trovata morta in casa la mattina del 9 febbraio. I soccorritori, chiamati dalla donna che sosteneva che la piccola aveva difficoltà a respirare, avevano però notato alcuni lividi e macchie sul corpicino. Per questo avevano chiamato i carabinieri e il medico legale che, dopo l'esame esterno, sostenne che la morte era avvenuta qualche ora prima, durante la notte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Bimba morta a Bordighera, i Ris a casa del compagno della madre - 1mattina News 17/02/2026

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