Una bambina di 4 anni è stata investita da una bici elettrica in via delle Moline, nel centro di Bologna, nel primo pomeriggio di domenica. Il rider alla guida della bici è fuggito subito dopo l’incidente, senza prestare soccorso. La bambina è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono state rese note. La polizia sta cercando di identificare il conducente e ricostruire la dinamica.

Bologna, 8 giugno 2026 - Incidente e tragedia sfiorata in pieno centro a Bologna: una bambina di 4 anni, nel primo?pomeriggio di domenica in via delle Moline,?è stata travolta da una bici elettrica davanti a un locale. L’incidente e il rider ‘pirata’. In?sella, in base a quanto si apprende, c'era un rider, con lo?zaino di una piattaforma digitale di consegne, che, dopo i primi?istanti in cui ha fermato il mezzo, si è poi allontanato prima?che potessero essere eseguiti i rilievi. epa11722682 A food delivery man rides a scooter delivering orders to customers in Moscow, Russia 15 November 2024. According to the Rabota.ru service, the number of courier vacancies in 2024 compared to 2023 has increased by more than 30%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bimba di 4 anni investita dalla bici elettrica di un rider fuggito dopo l’incidente

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BIMBA TRAVOLTA - I RISULTATI DELLA LA STRETTA SULLE BICI DATATA SETTEMBRE

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6 settimane in Europa con un bambino di 4 anni da solo. Ho forse preso più di quanto potessi gestire. reddit

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