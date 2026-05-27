Incidente ad Aprilia investita in bici da un’auto | muore una bambina di 11 anni

Una bambina di 11 anni è deceduta dopo essere stata investita da un’auto mentre era in bicicletta ad Aprilia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 maggio. L’incidente si è verificato in un’area urbana e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate sono risultate letali. La polizia sta svolgendo le indagini per accertare le cause dell’incidente.

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 maggio, ad Aprilia in cui ha perso la vita una bambina di 11 anni. La piccola era in sella alla sua bici ed è stata investita da un’auto.Il sinistro si è verificato intorno alle 16 lungo via Genio Civile e sul posto sono intervenuti gli. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aprilia, bambina di 11 anni morta dopo essere stata travolta in bicicletta da un’autoUna bambina di 11 anni è deceduta dopo essere stata investita da un'auto mentre pedalava in bicicletta.

Tragedia a Bollengo: bambina di 2 anni muore investita durante una manovra dall'auto del padreNella mattinata di martedì 19 maggio, nel comune di Bollengo, in provincia di Torino, si è verificato un grave incidente alle 8.

Argomenti più discussi: Bambina di 11 anni in bici investita e uccisa da un'auto; Investita da uno scooter sulle strisce: muore poche settimane dopo.

Bambina di 11 anni in bici investita e uccisa da un'auto(ANSA) - APRILIA, 27 MAG - Una bambina di 11 anni è morta nel pomeriggio ad Aprilia, nel nord della provincia di Latina, investita da un'auto guidata da una donna mentre pedalava in bicicletta su via ... tuttosport.com

Aprilia, tragedia in via Genio Civile: bambina di 11 anni investita e uccisaSul posto i soccorsi del 118, l’elisoccorso e le forze dell’ordine. La strada è stata chiusa per consentire i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. latinaoggi.eu