Una bambina di 11 anni è stata investita e uccisa mentre pedalava da sola in bicicletta su via del Genio Civile, una strada di Aprilia con precedenti incidenti mortali. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio 2026. La strada è considerata pericolosa e già teatro di altri incidenti gravi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per la bambina non c’è stato nulla da fare.

Una bambina di 11 anni è stata investita e uccisa nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio 2026 mentre pedalava da sola in bicicletta su via del Genio Civile ad Aprilia (Latina), una strada ritenuta pericolosa e già teatro di diversi incidenti mortali.L’incidente è avvenuto intorno alle 15:30. La piccola, secondo le prime ipotesi degli investigatori, proveniva da una traversa (via Tesino) collegata a una lottizzazione e si è immessa su via del Genio Civile, dove è stata centrata da una Citroën C1 guidata da una donna di 56 anni proveniente dalla Nettunense e diretta verso la Pontina. La bambina non è stata ancora ufficialmente identificata, ma si sospetta possa appartenere a uno degli insediamenti nomadi della zona. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Aprilia, bimba di 11 anni investita e uccisa mentre era in bici

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Bambina di 11 anni in bici investita e uccisa da un'auto

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