Bilancio in rosso Mind e trasferimenti | che cosa sta succedendo all' Università Statale
L’Università di Milano ha approvato un bilancio in perdita, con un risultato negativo che evidenzia problemi finanziari. Tra le voci che pesano sul bilancio ci sono le spese legate a progetti come Mind e i trasferimenti di fondi. La situazione finanziaria dell’ateneo è stata comunicata ufficialmente, confermando le difficoltà economiche attuali.
Questa volta è scritto nero su bianco nel bilancio approvato da poche settimane dall’Università di Milano: il mondo accademico è in difficoltà. L’Unimi, in particolare. I conti del 2025 si sono chiusi in perdita, perché i costi hanno superato i ricavi e i fondi stanziati dal governo non sono più. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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