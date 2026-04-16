L' aumento delle poltrone nell' Ater in rosso spacca la maggioranza in Regione Cosa sta succedendo tra FdI e Lega

In regione, la questione delle poltrone nell'Ater in rosso ha creato divisioni all’interno della maggioranza politica. La situazione finanziaria dell’ente si aggrava con un debito di 81 milioni di euro, mentre i dipendenti hanno scioperato una giornata. Le manutenzioni degli immobili sono in pericolo e si prevede la dismissione di alcuni immobili per contenere le perdite. La disputa coinvolge principalmente i rappresentanti di FdI e Lega.

Un buco da 81 milioni di euro, i dipendenti in stato d'agitazione e con una giornata di sciopero già consumata alle spalle, manutenzioni del patrimonio edilizio a rischio e obbligo di dismettere immobili per fare cassa. L'Ater provincia di Roma viaggia in acque più che burrascose, certificate dai.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Tomasi (Fdi): “Nono assessore in Regione? Più poltrone per tenere insieme la maggioranza”Il leader dell'opposizione: "Unica azione politica fatta fino ad oggi quando servirebbero risposte su sanità e burocrazia" FIRENZE – “Il presidente... Agricoltura, lite tra FdI e Lega in Regione. Il Pd: "Maggioranza sempre più divisa"Tensione in Regione tra l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Beduschi e i consiglieri della Lega.