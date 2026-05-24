Democrazia addio | che cosa sta succedendo in Occidente

Negli ultimi anni, il funzionamento delle democrazie occidentali è stato al centro di un dibattito acceso. Temi principali sono stati le elezioni, la rappresentanza politica e le modalità di controllo dei poteri. Vari studi e analisi evidenziano cambiamenti nelle istituzioni, con alcune critiche rivolte alla trasparenza e all’efficacia dei processi democratici. La discussione si concentra anche sulla fiducia dei cittadini nei sistemi elettorali e sulla tutela dei diritti fondamentali.

Negli ultimi anni il funzionamento delle democrazie occidentali è tornato al centro di un acceso dibattito. Sentenze giudiziarie, decisioni istituzionali e conflitti politici sempre più duri alimentano una domanda di fondo: f ino a che punto le regole del sistema possono intervenire nella competizione politica senza entrare in tensione con il principio della sovranità popolare? È una questione che riapre un dilemma antico ma oggi più che mai attuale, quello tra legalità e legittimità, e che porta molti osservatori a interrogarsi sul futuro stesso della democrazia. Per comprendere meglio questi fenomeni e le trasformazioni in corso nel panorama politico contemporaneo, vi inviatiamo seguire il corso “Populismo, sovranismo e crisi della democrazia: capire i fenomeni della politica contemporanea”, realizzato da Marco Tarchi per InsideOver. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Bill Maher: Democracy Is HARD

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