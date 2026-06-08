Bibbiena un bel successo per la mostra sull' archeologia del vino

Notizia in breve

Nel fine settimana del 6 e 7 giugno, a Bibbiena, si è svolta la mostra sull’archeologia del vino, parte del progetto “Vineia – Racconti di vino in Casentino”. L’evento ha registrato un alto numero di visitatori, con un forte coinvolgimento del pubblico. La manifestazione ha celebrato la storia del vino nella valle, dagli Etruschi fino ai giorni nostri, attraverso esposizioni e attività correlate.