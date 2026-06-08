Bibbiena un bel successo per la mostra sull' archeologia del vino
Nel fine settimana del 6 e 7 giugno, a Bibbiena, si è svolta la mostra sull’archeologia del vino, parte del progetto “Vineia – Racconti di vino in Casentino”. L’evento ha registrato un alto numero di visitatori, con un forte coinvolgimento del pubblico. La manifestazione ha celebrato la storia del vino nella valle, dagli Etruschi fino ai giorni nostri, attraverso esposizioni e attività correlate.
Vineia – Racconti di vino in Casentino, il progetto promosso dall’amministrazione di Bibbiena per celebrare il lungo percorso del vino in questa valle, dagli Etruschi a oggi, che si è svolto nel fine settimana del 6 e 7 giugno, è stato un grande successo di numeri, presenze, coinvolgimento e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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