Ciclone addio ecco la rimonta del bel tempo sull’Italia | il meteo

Dopo le recenti perturbazioni, sull’Italia si fa strada una nuova fase di stabilità grazie all’entrata di un’area di alta pressione. Questa rimonta favorisce condizioni di tempo soleggiato e assenza di piogge su gran parte del paese. Le temperature, che avevano subito fluttuazioni, tendono a risalire con il passare dei giorni. Le previsioni indicano una significativa variazione rispetto alle settimane precedenti, caratterizzate da condizioni meteorologiche più instabili.

(Adnkronos) – Arriva la rimonta dell'alta pressione e, con lei una nuova svolta meteo con il bel tempo sull'Italia. La lunga fase di instabilità che sta tenendo la Penisola sotto scacco, infatti, "sta finalmente per esaurirsi. Il fronte di aria fredda, alimentato da una vasta circolazione ciclonica posizionata sull'Europa nord-orientale, sta perdendo la sua spinta. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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