La premier brinda al successo del Made in Italy | Nonostante i dazi il settore del vino cresce video

La prima ministra ha celebrato i risultati del settore vinicolo italiano, sottolineando che, nonostante i dazi imposti, le esportazioni di vino continuano a aumentare. Le statistiche ufficiali mostrano una crescita delle vendite all’estero, con particolare attenzione ai mercati europei e statunitensi. Il governo ha dichiarato di voler continuare a sostenere questa filiera, con interventi mirati e agevolazioni fiscali. La situazione attuale si mantiene positiva, anche in presenza di ostacoli commerciali.

Non c’è dazio che tenga. Il settore del vino cresce nonostante i le tariffe. E iil governo ha intenzione di sostenerlo e potenziarlo ulteriormente. Parola della premier Giorgia Meloni in un punto stampa al Vinitaly di Verona, definendo il settore “la più straordinaria vetrina di una delle espressioni più incredibili del nostro Made in Italy”. Vinitaly, Meloni: il settore del vino continua a darci soddisfazione. Un settore fiore all’occhiello che il governo ha sempre potenziato e difeso. “Continua a dare enormi soddisfazioni con 14 miliardi di fatturato all’anno”. In continua crescita anche nell’export. Nel vino siamo primi produttori, primi esportatori per quantità, secondi esportatori al mondo per valore.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La premier brinda al successo del Made in Italy: “Nonostante i dazi, il settore del vino cresce” (video) Leggi anche: Urso: "Cosmoprof mostra vetrina Made in Italy, export settore cresce nonostante crisi" Cresce l’appeal del Made in Italy: DOP, IGP e tradizioni alimentari spingono il settore food verso i 13,5 miliardi.L’Italianità a Tavola Vale 13,5 Miliardi: Cresce la Preferenza per DOP, IGP e Sapori Regionali Il cibo italiano continua a conquistare i consumatori,...