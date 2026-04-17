Cure domiciliari onco-ematologiche Ail riceve 100mila euro da campagna Tigotà

Un'importante donazione di 100.000 euro è stata annunciata da Tigotà a favore di Ail, l'associazione che si occupa di cure domiciliari per pazienti onco-ematologici in Italia. La somma deriva da una campagna di solidarietà avviata dal punto vendita e dedicata alle iniziative di assistenza a domicilio. L’obiettivo è sostenere le attività di Ail su tutto il territorio nazionale, rafforzando i servizi di assistenza ai pazienti affetti da leucemie, linfomi e mieloma.

(Adnkronos) – Centomila euro per sostenere le cure domiciliari di Ail in tutta Italia: è il risultato concreto dell’iniziativa solidale che vede insieme Tigotà e l'Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. Alla cerimonia di consegna sono intervenuti Giuseppe Toro, presidente nazionale Ail e Marco Scattolin, responsabile marketing Tigotà. Da metà ottobre a metà gennaio – informa una nota – in oltre 750 punti vendita Tigotà, è stato possibile acquistare l’agenda 2026, ideata e realizzata dal Gruppo Gottardo, per sostenere le cure domiciliari Ail nel nostro Paese. Per ogni agenda venduta Tigotà ha devoluto 1 euro all’Associazione.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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