Berrettini | Niente lesioni l' obiettivo è arrivare a Wimbledon al meglio

Notizia in breve

Il tennista ha lasciato Parigi con un sorriso, dopo aver disputato diverse partite intense. Gli esami recenti non hanno evidenziato lesioni muscolari rilevanti, garantendo che il suo stato fisico sia stabile. L’atleta ha dichiarato che il suo obiettivo ora è prepararsi al meglio per Wimbledon, senza preoccupazioni di infortuni. Le sue condizioni sembrano permettergli di concentrarsi sulla prossima grande sfida.