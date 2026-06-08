Berrettini | Niente lesioni l' obiettivo è arrivare a Wimbledon al meglio
Il tennista ha lasciato Parigi con un sorriso, dopo aver disputato diverse partite intense. Gli esami recenti non hanno evidenziato lesioni muscolari rilevanti, garantendo che il suo stato fisico sia stabile. L’atleta ha dichiarato che il suo obiettivo ora è prepararsi al meglio per Wimbledon, senza preoccupazioni di infortuni. Le sue condizioni sembrano permettergli di concentrarsi sulla prossima grande sfida.
Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Lascio Parigi con il sorriso sulle labbra grazie alle fantastiche partite che ho giocato e perchè gli esami effettuati negli ultimi giorni non hanno rilevato lesioni muscolari significative. Sto già lavorando alla riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile". Questo il messaggio tranquillizzante su Instagram di Matteo Berrettini, che dopo il ritiro nei quarti di finale del Roland Garros contro Matteo Arnaldi, punta al prossimo Slam, sull'erba londinese, dove arrivò in finale nel 2021. Musica, danza, freestyle e droni a colorare il cielo. Show da brividi al Foro Italico per i 60 anni del taekwondo in Italia Cesare Cremonini incanta i 65mila del Circo Massimo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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