Marcell Jacobs | Sono contento ma potevo fare anche meglio L’obiettivo è arrivare al top agli Europei

Da oasport.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marcell Jacobs ha corso i 100 metri in 9,95 secondi al Golden Gala 2026, raggiungendo la quarta posizione. È la prima volta in quasi due anni che scende sotto i 10 secondi in una gara ufficiale. Dopo la corsa, ha dichiarato di essere contento, anche se pensa di poter migliorare. L’atleta ha come obiettivo di arrivare al massimo agli Europei.

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A distanza di quasi due anni dall’ultima volta, Marcell Jacobs è tornato finalmente sotto i 10 secondi in una gara ufficiale chiudendo in quarta posizione il Golden Gala 2026 con il tempo di 9.99 (vento +0.4) e rilanciando prepotentemente la sua candidatura in vista dei Campionati Europei di agosto a Birmingham. Lo sprinter lombardo ha destato un’ottima impressione a Roma non soltanto in partenza ma anche sul lanciato, non sfigurando a cospetto di alcuni tra i migliori velocisti al mondo. “ Sono contentissimo. Siamo tornati a Roma, mi sono auto-segregato all’interno dell’Acqua Acetosa ma perché mi viziano (sorride, ndr), sono servito e riverito e sono nella miglior condizione possibile per allenarmi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Marcell Jacobs: “Sono contento, ma potevo fare anche meglio. L’obiettivo è arrivare al top agli Europei”
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Golden Gala, Jacobs: Oggi sapevo di poter correre forte, sono contento

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