Stop Berrettini forfait al Roland Garros | Wimbledon è a rischio
Matteo Berrettini si è ritirato ai quarti di finale del Roland Garros a causa di un problema all’anca. L’italiano, che stava affrontando un avversario italiano, non è riuscito a completare il match. Il ritiro mette a rischio la sua partecipazione a Wimbledon, poiché l’infortunio potrebbe influenzare la sua preparazione e il programma di tornei successivi. Il suo sogno di vincere il primo slam si interrompe ancora una volta.
Il sogno di Matteo di conquistare il suo primo slam in carriera si infrange nuovamente. Questa volta ai quarti di finale del Roland Garros davanti al connazionale Arnaldi a causa un problema all’anca che lo ha costretto al ritiro. Il più grande rimpianto rimane quello di non essersela potuta giocare. Ora i pensieri sono tutti verso Wimbledon, il teatro del più grande risultato della sua carriera Stop Berrettini alRoland Garros. Il tennista romano sembrava ormai essersi lasciato alle spalle le ultime esperienze negative, segnate da reiterati infortuni che lo avevano relegato fuori dalla Top 100 del ranking ATP. Le recenti prestazioni davanti al pubblico parigino ne avevano riaffermato il grande valore, consentendogli di rientrare tra i primi 50 del mondo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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