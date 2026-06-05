Stop Berrettini forfait al Roland Garros | Wimbledon è a rischio

Notizia in breve

Matteo Berrettini si è ritirato ai quarti di finale del Roland Garros a causa di un problema all’anca. L’italiano, che stava affrontando un avversario italiano, non è riuscito a completare il match. Il ritiro mette a rischio la sua partecipazione a Wimbledon, poiché l’infortunio potrebbe influenzare la sua preparazione e il programma di tornei successivi. Il suo sogno di vincere il primo slam si interrompe ancora una volta.