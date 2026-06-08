Berrettini e il nuovo infortunio cosa si è fatto e quando rientra

Matteo Berrettini si è ritirato ai quarti di finale del Roland Garros 2026 a causa di un nuovo infortunio. Il tennista ha lasciato il campo visibilmente sofferente e ha ricevuto assistenza medica. Dopo l’uscita dal torneo, ha comunicato ai fan di essere in fase di recupero e ha indicato un possibile rientro in campo, senza specificare date precise.

Matteo Berrettini tranquillizza i fan dopo il ritiro ai quarti di finale del Roland Garros 2026. “Lascio Parigi con il sorriso sulle labbra grazie alle grandi partite che ho giocato e perché le scansioni effettuate negli ultimi giorni non hanno rilevato lesioni muscolari significative! Sto già lavorando alla riabilitazione con l’obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile!”, ha detto l’azzurro in un post sul suo profilo Instagram con cui rassicura tutti sulle sue condizioni. “Durante queste due settimane e soprattutto dopo il mio ritiro ho sentito tanto amore e supporto che mi ha reso ancora una volta grato e fortunato di avere una famiglia, una squadra, degli amici e dei fan così fantastici alle mie spalle! Grazie, sempre”, ha aggiunto il romano n°48 del mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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