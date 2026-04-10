Lautaro infortunio per il capitano dell’Inter | cosa si è fatto

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, ha riportato un infortunio e non sarà disponibile per la partita di domenica contro il Como. La sfida si gioca in un momento cruciale della stagione, con la squadra che cerca di mantenere la posizione in classifica. La società non ha ancora comunicato i dettagli specifici dell’infortunio né i tempi di recupero previsti. La formazione sarà costretta a fare a meno del giocatore in questa occasione.

Tegola per l’ Inter, che dovrà fare a meno di Lautaro Martinez nel match di domenica sera contro il Como, partita che potrebbe risultare decisivo per la corsa scudetto e Champions. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter) Il club nerazzurro fa sapere che l’attaccante argentino “si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’ Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni”. I dettagli https:t.coX6x7Ob02lq — Inter?? (@Inter) April 10, 2026 Le parole di Milito: “Chivu è l’uomo giusto, Lautaro ha una mentalità eccezionale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lautaro, infortunio per il capitano dell’Inter: cosa si è fatto Infortunio Lautaro, il capitano dell’Inter si ferma ancora: le condizioni dell’argentino e quando rientrerà in campodi Francesco SpagnoloInfortunio Lautaro, il capitano nerazzurro si è fermato per un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Leggi anche: Infortunio per Lautaro Martinez, risentimento muscolare per il capitano dell’Inter: quante partite salta LAUTARO MARTINEZ KO: INFORTUNIO SHOCK AL POLPACCIO, INTER NEL PANICO Temi più discussi: Lautaro Martinez titolare con Roma? Inter spera, come sta dopo infortunio; Lautaro Martinez gioca Inter-Roma? Quando torna? Le ultime su condizioni e infortunio; L'Inter festeggia il ritorno di Lautaro Martinez: El Toro is back; Lautaro Martinez colpisce forte nella notte del suo ritorno dall'infortunio: Inter 5-2 Roma. Infortunio per Lautaro Martinez, risentimento muscolare per il capitano dell’Inter: quante partite saltaLautaro Martinez si ferma ancora. Il capitano dell'Inter ha un risentimento muscolare che lo costringe a saltare la gara di Como, quella interna con il ... fanpage.it Lautaro, infortunio muscolare per l'argentino: salta Como-Inter, ecco come sta e quando può tornareCristian Chivu perde nuovamente il suo bomber: Lautaro Martinez si è fermato di nuovo, questa volta per un risentimento muscolare al soleo che lo costringerà a stare ... ilgazzettino.it Lautaro si ferma di nuovo, altro infortunio: salta Como-Inter - facebook.com facebook #Lautaro infortunato, salta #ComoInter: il comunicato ufficiale x.com