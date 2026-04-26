Vlahovic il serbo rientra in campo dopo l’infortunio | cosa è successo in Milan Juve

Dopo un periodo di assenza a causa di un infortunio, l’attaccante serbo è tornato a giocare durante la partita tra Milan e Juventus. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione, rappresentando un ritorno importante per la squadra torinese. La partita si è conclusa con una vittoria per i bianconeri, che hanno potuto contare sul ritorno del loro attaccante.

di Francesco Spagnolo Vlahovic, l’attaccante della Juve è rientrato in campo dopo l’infortunio. Sicuramente una buona notizia per i bianconeri. Ecco tutti i dettagli. Il big match di San Siro ha regalato un sospiro di sollievo ai tifosi bianconeri: Vlahovic rientra in campo dopo l’infortunio nel finale di Milan Juve, riprendendosi il centro dell’attacco proprio nel momento più delicato della stagione. Il centravanti serbo, la cui assenza aveva pesato enormemente sulla manovra offensiva della squadra, ha dimostrato di finalmente smaltito i problemi fisici che lo avevano tenuto ai box nelle ultime settimane. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Nonostante i pochi minuti a disposizione, il rientro di Vlahovic rappresenta sicuramente una buona notizia per questa volata finale in ottica quarto posto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic, il serbo rientra in campo dopo l’infortunio: cosa è successo in Milan Juve Notizie correlate Vlahovic, infortunio serio: il centravanti serbo è a rischio per Milan-JuventusDusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 della Juventus che tanto piacerebbe al Milan in vista della prossima stagione, rischia di saltare... Infortunio Vlahovic: il serbo al J Medical, accertamenti dopo il problema al polpaccio riscontrato nel riscaldamento di Juve Genoa – VIDEOdi Marco BaridonInfortunio Vlahovic, il centravanti si è presentato al centro medico per gli esami strumentali al polpaccio dopo il problema al... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Milan-Juventus: da Holm a Vlahovic, chi rientra e chi no; Juventus, Vlahovic tra rientro e rinnovo: la situazione; Vlahovic-Milan, l’assist per il serbo arriva dalla Juve: rossoneri alla finestra; Novità Juve, Spalletti può sorridere: c’è il ritorno in gruppo!. Vlahovic-Milan, l’assist per il serbo arriva dalla Juve: rossoneri alla finestraUn altro episodio della telenovela Vlahovic. Il serbo e la Juve sono lontane e il Milan è pronto ad inserirsi: possibile svolta definitiva! spaziomilan.it Milan-Juventus, doppia novità per Spalletti: Vlahovic recuperato!Infortunio Vlahovic - Ottime notizie per Luciano Spalletti in vista del decisivo sprint Champions: la Juventus ritrova due armi ... fantamaster.it Inizia il secondo tempo di Milan-Juve #MilanJuve 0-0 x.com Inizia il secondo tempo di Milan-Juve #MilanJuve 0-0 - facebook.com facebook