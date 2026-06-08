Berrettini parteciperà a Wimbledon dopo aver subito un infortunio al polpaccio durante i quarti di finale di Roland Garros. L’atleta si era ritirato nel secondo set contro Arnaldi, ma le recenti analisi hanno escluso lesioni significative. L’ufficio medico ha confermato che non ci sono danni gravi e che può prepararsi per il torneo inglese. Nessun altro dettaglio su eventuali trattamenti o tempi di recupero.

Il Roland Garros di Matteo Berrettini si è concluso nel modo peggiore possibile. Quasi in lacrime, dopo l'ennesimo ritiro della sua carriera, nel secondo set del quarto di finale contro Matteo Arnaldi. Il romano aveva parlato di un problema all'anca sinistra, rimandando ai giorni successivi qualsiasi comunicazione per capire quali effettivamente fossero le possibilità di vederlo a Wimbledon. Cinque giorni dopo, dalle ipotesi si passa alle certezze. Matteo, finalista ai Championships nel 2021, sarà presente al terzo Slam della stagione. Lo ha annunciato nel pomeriggio con un post su Instagram, sotto una foto che lo ritrae sorridente... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Berrettini ci sarà a Wimbledon: "Nessuna lesione significativa"

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BERRETTINI garra e orgoglio: il TIE-BREAK che corona una battaglia EPICA I ROLAND GARROS 2026

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Berrettini rassicura i tifosi: “Nessuna lesione significativa, obiettivo Wimbledon”Matteo Berrettini ha confermato di non avere lesioni significative dopo il ritiro ai quarti di finale di Roland Garros.

Matteo Berrettini tira un sospiro di sollievo: “Nessuna lesione significativa. Sono già al lavoro per Wimbledon”Matteo Berrettini ha evitato lesioni significative dopo il match a Parigi e ha già iniziato il recupero in vista di Wimbledon.

Temi più discussi: Berrettini, altro infortunio: Più colpivo e peggio mi sentivo. Wimbledon a rischio; Matteo Berrettini al Roland Garros è tornato grande ma a Wimbledon potrebbe giocare le qualificazioni; In semifinale al Roland Garros si affronteranno Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli; Pronostico Berrettini-Arnaldi quote quarti finale Roland Garros.

Berrettini ci sarà a Wimbledon: Nessuna lesione significativaIl romano si era ritirato nel secondo set dei quarti di finale contro Arnaldi al Roland Garros. Ma arrivano buone notizie: Sto già lavorando sul mio recupero per tornare nella miglior forma possibile ... gazzetta.it

Il tennista italiano Matteo Arnaldi affronterà Flavio Cobolli in semifinale al Roland Garros, dopo che il suo avversario nei quarti di finale, Matteo Berrettini, si è ritirato nel secondo set a causa di un dolore a una coscia. È già certo, quindi, che ci sarà un italiano i x.com

Il vincitore del quarto di finale del torneo Berrettini-Arnaldi RG sarà un italiano di nome Matteo, classificato tra la 104ª e la 105ª posizione, che ha sconfitto Novak Djokovic nella prima metà del 2025. reddit

Berrettini torna a sorridere, sarà a Wimbledon: Sto già lavorando per essere al topDopo l'infortunio che lo ha costretto a ritirarsi nei quarti di finale del Roland Garros, l'azzurro tranquillizza i suoi tifosi sui social e punta il prossimo Slam ... corrieredellosport.it