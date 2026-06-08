Bergamo furto lampo nel parcheggio dell’Esselunga di via Corridoni

Due uomini hanno rubato documenti, cellulare e contanti da un’auto nel parcheggio di un supermercato di Bergamo. L’episodio è avvenuto mentre una cliente stava sistemando la spesa in auto. Non ci sono altre persone coinvolte e non ci sono stati feriti. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

IL FURTO. Due uomini entrano in azione mentre una cliente sistema la spesa in auto a Bergamo: spariti documenti, cellulare e contanti. La vittima invita i cittadini a prestare attenzione. Dopo il caso del cubano 52enne, poi arrestato, che martedì sera aveva distratto un’automobilista nel parcheggio dell’Esselunga di via San Bernardino con il trucco delle monetine per fare in modo che il complice rubasse una borsa dal sedile, nei giorni scorsi un’altra signora ha reso noto un furto simile subito recentemente, questa volta nel parcheggio dell’Esselunga di via Corridoni. «Erano le 9 di mattina - racconta - e, appena ho parcheggiato la mia auto, un’altra vettura bianca mi ha affiancato: mi sembrava strano visto che era tutto libero. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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