Due tentativi di furto si sono verificati nel giro di meno di due ore in un supermercato Esselunga di Milano. In entrambi i casi, le persone sono state fermate mentre cercavano di uscire senza pagare merce per un valore complessivo di circa 600 euro. Gli interventi delle forze dell’ordine sono avvenuti subito dopo i tentativi di furto.

I malviventi - in due episodi diversi - hanno preso di mira prodotti farmaceutici e alimentari: sono stati arrestati dalla polizia Due interventi nel giro di meno di due ore. In entrambi i casi, ‘clienti’ che provavano a scappare dal supermercato Esselunga di via Adriano senza pagare una consistente quantità di prodotti alimentari. È accaduto nella mattinata di giovedì. I poliziotti del Commissariato Villa San Giovanni hanno arrestato due uomini, responsabili di altrettanti tentativi di colpo finiti male grazie alla prontezza del personale di sicurezza. Il primo episodio è avvenuto intorno alle 10.30. Un trentenne georgiano, dopo aver girato per il supermercato, ha tentato di superare le casse nascondendo merce per un valore di circa 300 euro, tra cui prodotti farmaceutici e generi alimentari. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Doppio furto in un supermercato Esselunga di Milano: nel giro di 2 ore cercano di rubare 600 euro di merce

Articoli correlati

Como, furto all’Esselunga di via Carloni: bottiglie di whisky nascoste negli slip, merce per 230 euroIl furto nel supermercato di via Carloni: l’uomo fermato dalla vigilanza, refurtiva recuperata e denuncia della polizia di Stato L’intervento è...

Leggi anche: Doppio furto nel giro di poche ore: arrestate due borseggiatrici e i due complici

Aggiornamenti e notizie su Doppio furto in un supermercato...

Temi più discussi: Tenta il colpo al supermercato in viale Monte Nero: bloccato dall'addetta alla sicurezza e arrestato; Baby ladri in trasferta da Como a Milano, fermati dopo un furto al supermercato; Razzia all’Esselunga: rubano 325 euro di merce con la tecnica delle patatine, cinque minorenni denunciati; Novara, furto all’Esselunga: 35 rossetti rubati, aggredita la sicurezza.

Baby ladri in trasferta da Como a Milano, fermati dopo un furto al supermercatoDa Milano a Como per fare razzia di prodotti al supermercato. Un gruppo di cinque ragazzini di 15 e 16 anni, egiziani ospiti di comunità di accoglienza ... espansionetv.it

In trasferta da Milano per razziare l'Esselunga con il trucco delle patatine: 5 ragazzini nei guaiHanno pagato un pacchetto di patatine, ma negli zaini nascondevano merce per oltre 300 euro. Cinque giovanissimi, tutti tra i 15 e i 16 anni, sono stati denunciati dalla polizia a Como con l’accusa di ... milanotoday.it

Esselunga. . La passione per lo sport e per i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 qui è di Casa, vero o falso #Esselunga - facebook.com facebook