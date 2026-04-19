Baranzate torna la truffa della ruota bucata | derubato nel parcheggio dell’Esselunga

A Baranzate, un uomo è stato vittima di una truffa con la ruota bucata nel parcheggio dell’Esselunga. La rapina è avvenuta un venerdì sera, quando il cittadino si trovava nel supermercato per fare la spesa. Durante l’episodio, è stato sottratto qualcosa di cui non sono stati resi noti i dettagli. L’incidente si inserisce in una serie di episodi simili già segnalati nella zona.

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