Bergamo capitale delle Bocce Paralimpiche | al via le Finali Scudetto DIR

Mesi di sfide, allenamenti intensi e selezioni regionali stanno per convergere verso l'appuntamento più atteso dell'anno. Dal 12 al 14 giugno 2026, il Centro Tecnico Federale di Bergamo si trasformerà nel cuore pulsante delle bocce paralimpiche ospitando le finali dei Campionati Italiani di Società DIR (riservati ai livelli A, C21, B e C) che tornano dopo la pausa dello scorso anno. Tre giorni ad alta intensità agonistica in cui le migliori formazioni provenienti da tutta Italia si contenderanno il titolo tricolore al termine di un percorso che ha visto impegnati atleti e tecnici nelle diverse fasi della stagione agonistica. La... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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