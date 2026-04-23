Bocce paralimpiche protagonista anche Benevento al torneo nazionale

Le Marche sono tornate a essere protagoniste nel panorama delle bocce paralimpiche a livello nazionale, grazie alla partecipazione di atleti provenienti dalla regione a un torneo di rilievo. Tra le squadre in gara, anche rappresentanti di Benevento sono stati coinvolti nella competizione, che ha visto numerosi atleti sfidarsi in diverse discipline. La manifestazione si è svolta in un contesto organizzato con l’obiettivo di promuovere lo sport paralimpico a livello regionale e nazionale.

Tempo di lettura: 2 minuti Le Marche tornano protagoniste nel panorama sportivo nazionale delle bocce paralimpiche. A distanza di due anni dai Campionati Italiani del 2024, la provincia di Pesaro-Urbino si prepara nuovamente ad accogliere un evento di rilievo per l’attività H.F. Sarà ancora una volta la società Metaurense Calcinelli a fare da padrona di casa, organizzando tra sabato 25 e domenica 26 aprile il torneo “BIEMMEPM”. Si tratta del quarto appuntamento stagionale delle Bocce Paralimpiche, fondamentale per l’acquisizione di punti validi per la Ranking Nazionale dell’attività “Sitting”. Terza uscita, in due mesi, per la società sannita dopo Trevi(PG) e Montesilvano (PE), ancora una volta, con una formazione di emergenza, visto le numerose assenze.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bocce paralimpiche, protagonista anche Benevento al torneo nazionale Notizie correlate Bocce Paralimpiche, Oltre gli ostacoli: buoni risultati nella trasferta in UmbriaTempo di lettura: 2 minutiNell’ultimo fine settimana in Umbria è, precisamente a Trevi (PG), si è svolto il 2° Memorial Enrico Agosti, organizzato... Bocce. Lisotta straordinario al Pallino d’oro. Un argento di livello nazionaleStraordinario secondo posto per il giovane e bravissimo Enrico Lisotta (Colbordolo) nella cinquantatreesima edizione del Pallino d’oro di Sambucheto,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bocce paralimpiche, Mauro Piacente vince a Montesilvano e vola in testa al Ranking Sitting 2026 - FIB; Bocce paralimpiche, Mauro Piacente vince a Montesilvano e vola in testa al Ranking Sitting 2026; Bocce paralimpiche, Trieste protagonista: 32 atleti in gara nella 3ª tappa regionale FIB-DIR; Bocce paralimpiche, Trieste protagonista: 32 atleti in gara nella 3ª tappa regionale FIB-DIR. Bocce paralimpiche, Mauro Piacente vince a Montesilvano e vola in testa al Ranking Sitting 2026Ancora una grande affermazione per il movimento boccistico molisano: Mauro Piacente, atleta della Bocciofila AVIS Campobasso e già vincitore del ranking nazionale 2025, ha conquistato la terza ... cblive.it Bocce paralimpiche, Trieste protagonista: 32 atleti in gara nella 3ª tappa regionale FIB-DIRDomenica 12 aprile Trieste ha ospitato la 3ª tappa del Campionato Regionale FIB-DIR 2025-2026, organizzata dall’Acquamarina Team Trieste ASD APS presso la Bocciofila Triestina. Un appuntamento che ha ... triestecafe.it Bocce paralimpiche, Mauro Piacente vince a Montesilvano e vola in testa al Ranking Sitting 2026 Ancora una grande affermazione per il movimento boccistico molisano: Mauro Piacente, atleta della Bocciofila AVIS Campobasso e già vincitore del ranking nazi - facebook.com facebook