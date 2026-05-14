Il prossimo fine settimana, a Campobasso, si terrà la sesta edizione del Trofeo AVIS “Bocciamo l’Indifferenza”, un torneo di bocce paralimpiche che vede coinvolti atleti provenienti da diverse regioni italiane. L’evento si svolge nel contesto del circuito nazionale e rappresenta una tappa importante per le competizioni di questa disciplina nel Molise. La manifestazione si inserisce nel calendario sportivo locale, attirando appassionati e partecipanti di vari livelli.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Molise e la città di Campobasso, a distanza di un anno, torna protagonista con la sesta edizione del Trofeo AVIS “Bocciamo l’Indifferenza”, quinto appuntamento stagionale del circuito della ranking nazionale. L’evento si svolgerà presso il Bocciodromo Comunale di Campobasso, in via Insorti d’Ungheria n. 1, con le gare eliminatorie in programma sabato 16 maggio, dalle ore 9,30 alle 19, mentre domenica 17 maggio, a partire dalle ore 9,30, si disputeranno le semifinali e la finale. Numeri importanti per una competizione che vedrà ai nastri di partenza ventidue atleti della categoria SITTING, in rappresentanza di dieci società provenienti da sette regioni.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Oltre gli Ostacoli, le bocce Paralimpiche sannite di scena il prossimo weekend a Campobasso

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