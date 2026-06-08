Ben-Gvir indagato la replica del ministro israeliano | Non mi faccio intimorire Il Paese dello Stivale è diventato il Paese delle ciabatte

Notizia in breve

Un ministro israeliano è stato indagato in relazione a un procedimento giudiziario. In risposta, ha dichiarato di non essere intimidito e ha criticato l’Italia, affermando che non è più il “Paese dello stivale”, ma delle “ciabatte”. La dichiarazione è stata fatta pubblicamente, senza ulteriori dettagli sul procedimento legale in corso. La polemica ha attirato l’attenzione sui commenti del ministro, che ha mantenuto un tono di sfida.