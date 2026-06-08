Ben-Gvir indagato la replica del ministro israeliano | Non mi faccio intimorire Il Paese dello Stivale è diventato il Paese delle ciabatte
Un ministro israeliano è stato indagato in relazione a un procedimento giudiziario. In risposta, ha dichiarato di non essere intimidito e ha criticato l’Italia, affermando che non è più il “Paese dello stivale”, ma delle “ciabatte”. La dichiarazione è stata fatta pubblicamente, senza ulteriori dettagli sul procedimento legale in corso. La polemica ha attirato l’attenzione sui commenti del ministro, che ha mantenuto un tono di sfida.
Risponde dicendosi tranquillo e offendendo l'Italia, definita "non più il Paese dello stivale ma delle ciabatte". Il ministro israeliano per la Sicurezza Nazionale, Itamar Ben-Gvir, risponde dopo la pubblicazione dell'indagine a suo carico condotta dalla Procura di Roma dopo la diffusione dei video che lo vedono umiliare i membri della Flotilla fermati in acque internazionali nel tentativo di raggiungere Gaza. "Israele non è un sacco da boxe per una banda di sostenitori del terrorismo che inventano calunnie e menzogne contro i nostri combattenti", ha affermato il ministro estremista in una nota. Ben-Gvir ha dichiarato di non essere "intimorito da questo tipo di indagini" e ha assicurato che continuerà a sostenere pubblicamente le forze di sicurezza israeliane: "Continuerò a stare con orgoglio al fianco dei nostri combattenti", ha precisato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Flotilla, indagato a Roma il ministro israeliano Ben-Gvir. Lui replica
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