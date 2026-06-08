Ben Gvir è indagato in Italia per gli abusi sugli attivisti della Flotilla

Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale è indagato in Italia per aver schernito attivisti della Flotilla in un video. L'indagine si concentra sugli abusi rivolti ai partecipanti dell'organizzazione. Le autorità italiane stanno esaminando le dichiarazioni del ministro, che aveva commentato con toni ironici gli attivisti durante un intervento pubblico. Nessuna accusa formale è stata ancora notificata, ma l'inchiesta prosegue per verificare eventuali responsabilità.

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, che li aveva scherniti in un video, è accusato di tortura e sequestro di persona La procura di Roma ha messo sotto indagine il ministro della Sicurezza interna israeliano Itamar Ben Gvir per il trattamento riservato ai circa 430 attivisti della Global Sumud Flotilla, fra cui almeno 27 italiani, che erano stati intercettati in acque internazionali fra il 28 e il 30 aprile e fra il 18 e il 19 maggio. Ben Gvir è accusato di tortura e sequestro di persona per le violenze e i gravi abusi fisici e psicologici che molti attivisti hanno raccontato di aver subito sia durante l’intercettazione delle barche sia durante la loro successiva detenzione in Israele, terminata il 21 maggio con la loro espulsione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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