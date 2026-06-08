Un calciatore belga riceverà circa 435mila euro lordi come premio per la vittoria in Coppa del Mondo, secondo quanto riportato dal giornale online Nieuwsblad. La cifra rappresenta il pagamento ufficiale assegnato dalla federazione nazionale ai membri della rosa vincente. Alcuni membri del team hanno espresso riserve sulla somma, mentre altri confermano che si tratta di un incentivo standard per la vittoria in competizioni internazionali. La cifra include bonus e premi individuali previsti dal contratto.

La notizia è del giornale belga on line Nieuwsblad. E comincia così, con una frase dell’entourage di un calciatore belga. La frase è “sono spiccioli”. Il riferimento è al premio stabilito con la Federazione in caso di vittoria ai Mondiali di calcio che cominceranno giovedì prossimo. In caso di successo il prossimo 19 luglio, ciascun calciatore riceverà un premio di 435mila euro lordi. Il secondo posto vale 370mila euro a testa. Il quotidiano scherza sulla frase. E ricorda che ad esempio uno come De Bruyne a Napoli guadagna 6 milioni di euro, come lo stesso Lukaku peraltro. Il giornale spiega che non ci sono state trattative per stabilire la cifra. Si tratta di un accordo raggiunto in passato e che vale anche per gli Europei del 2028 che si svolgeranno in Inghilterra, Irlanda, Scozia e Galles. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Belgio, il premio per la vittoria Mondiale è di 435mila euro lordi a calciatore (e qualcuno storce il naso)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Meloni, occhio al dettaglio indossato: "Qualcuno storce il naso? Non mi importa"Giorgia Meloni ha partecipato a una cerimonia all’Altare della Patria, camminando a piedi lungo i Fori Imperiali.

Massimo Cacciari storce il naso sulle vittorie di Sinner: “Livello basso, perderebbe contro Federer e Nadal”Massimo Cacciari ha commentato le recenti vittorie di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia, esprimendo un giudizio critico sul livello del...

Temi più discussi: Pronti per la gara: calendario della F1 in Belgio e guida di viaggio; Azzurrini, il titolo europeo passa dal Belgio. Franceschini: Godiamoci il momento; Ettore Pagano vince il Queen Elisabeth 2026; La principessa Elisabeth del Belgio si è laureata a Harvard. I look della reale e della mamma Mathilde per le celebrazioni.

La libreria dominicana di Maastricht, Paesi Bassi, o come l'incontro tra una chiesa gotica abbandonata del XIII secolo e una struttura scatola in una scatola ha portato a un premio per la libreria più bella del mondo, preservando il patrimonio architettonico. [O reddit

Svilar, un campione senza Mondiale: aspetta ancora una deroga per giocare col suo BelgioNel 2021 ha collezionato una sola presenza con la Serbia in amichevole. Eppure basta a bloccare il portiere giallorosso ... msn.com

Altro premio per Alexandar Stankovic: è il Talent of the Season in BelgioNon solo il titolo di campione del Belgio con il Club Brugge: Alexandar Stankovic ha vinto anche un altro premio ... msn.com