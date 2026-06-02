Giorgia Meloni ha partecipato a una cerimonia all’Altare della Patria, camminando a piedi lungo i Fori Imperiali. La presidente del Consiglio ha indossato un dettaglio che ha attirato l’attenzione di alcuni, ma lei ha dichiarato di non preoccuparsene. Molte persone si sono radunate per accoglierla, creando un’atmosfera di festa e partecipazione. La manifestazione si è svolta senza incidenti.

Tantissime le persone che hanno accolto Giorgia Meloni alla cerimonia all'Altare della Patria. Il presidente del Consiglio ha percorso a piedi il tragitto sui Fori imperiali. Proprio per questo, stando al racconto di Giorgio Mulè, la leader di Fratelli d'Italia avrebbe optato per una scarpa comoda. Il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, ai microfoni di Un Giorno da Pecora, ha spiegato: "Con la presidente Meloni abbiamo interloquito sulle scarpe, lei indossava delle sneakers, per carità, eleganti e molto comode, ma delle sneakers. E quando glielo ho fatto notare lei mi ha risposto: 'devo fare la scala dell'Altare della Patria, devo avere una scarpa comoda. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meloni, occhio al dettaglio indossato: "Qualcuno storce il naso? Non mi importa"

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