Massimo Cacciari ha commentato le recenti vittorie di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia, esprimendo un giudizio critico sul livello del gioco mostrato. Secondo l’ex filosofo, Sinner avrebbe poche possibilità di competere con campioni storici come Federer e Nadal, sostenendo che il livello attuale sarebbe inferiore. La discussione si inserisce nel dibattito più ampio sulle performance della giovane promessa del tennis italiano, che continua a ricevere consensi e critiche da vari osservatori.

Non si può piacere a tutti. Jannik Sinner è ormai sulla bocca di tutti dopo l’ultima vittoria agli Internazionali d’Italia. Cinquant’anni dopo Adriano Panatta, un tennista italiano è riuscito a imporsi nel torneo di casa. Un successo dal forte valore simbolico, celebrato alla premiazione alla presenza dello stesso Panatta e del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un’affermazione che prolunga l’incredibile striscia vincente di Jannik, già protagonista in stagione con i trionfi nei Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. A meno di 25 anni, Sinner è riuscito a conquistare almeno una volta in carriera tutti i titoli “1000” del massimo circuito internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Massimo Cacciari storce il naso sulle vittorie di Sinner: “Livello basso, perderebbe contro Federer e Nadal”

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