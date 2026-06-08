A due settimane dal ricovero ospedaliero, Belen Rodriguez è tornata sui social con nuove foto di famiglia. In queste immagini, appare sorridente e in buona forma. La pubblicazione ha generato numerosi commenti da parte dei follower. La showgirl non ha condiviso dettagli sulla sua condizione di salute, limitandosi a mostrare immagini di vita quotidiana e momenti con i familiari.

A due settimane dai problemi di salute che l’hanno portata a un ricovero ospedaliero, Belen Rodriguez torna a comparire, seppur indirettamente, sui social. Lo fa attraverso gli scatti condivisi dalla madre, Veronica Cozzani, che raccontano una giornata familiare serena, luminosa e apparentemente distesa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Cozzani (@veronicacozzani) La showgirl non ha ancora parlato pubblicamente di quanto accaduto, ma le nuove immagini restituiscono un’atmosfera più leggera rispetto alle ultime settimane. E soprattutto mostrano una Belen sorridente, immersa nella quotidianità con i suoi cari. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Belen, nuove foto di famiglia dopo il ricovero: riappare sorridente ed è subito boom di commenti

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Tutti vogliono dire la propria su Belen, parlano alcuni amici e negano tutto: non è successo niente!

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Voglio fare i complimenti a @caterinabalivo come donna, ma soprattutto come persona invalida per aver attraversato un periodo lunghissimo di depressione per la scelta di non ospitare in studio i giornalisti che pubblicheranno le foto di Belen in ospedale. Gra x.com

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