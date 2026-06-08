Belen nuove foto di famiglia dopo il ricovero | riappare sorridente ed è subito boom di commenti

Da cinemaserietv.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A due settimane dal ricovero ospedaliero, Belen Rodriguez è tornata sui social con nuove foto di famiglia. In queste immagini, appare sorridente e in buona forma. La pubblicazione ha generato numerosi commenti da parte dei follower. La showgirl non ha condiviso dettagli sulla sua condizione di salute, limitandosi a mostrare immagini di vita quotidiana e momenti con i familiari.

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A due settimane dai problemi di salute che l’hanno portata a un ricovero ospedaliero, Belen Rodriguez torna a comparire, seppur indirettamente, sui social. Lo fa attraverso gli scatti condivisi dalla madre, Veronica Cozzani, che raccontano una giornata familiare serena, luminosa e apparentemente distesa.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Veronica Cozzani (@veronicacozzani) La showgirl non ha ancora parlato pubblicamente di quanto accaduto, ma le nuove immagini restituiscono un’atmosfera più leggera rispetto alle ultime settimane. E soprattutto mostrano una Belen sorridente, immersa nella quotidianità con i suoi cari. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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