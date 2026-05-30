Belén Rodriguez è riapparsa su Instagram dopo un ricovero in codice giallo. L'artista ha condiviso un video nelle sue stories che mostra il suo stato di salute. Dopo giorni di silenzio e di attesa, la sua presenza sui social è stata confermata. Nessuna comunicazione ufficiale sulle ragioni del ricovero, ma il video fornisce un primo aggiornamento diretto dei suoi sostenitori.

Alla fine è arrivato. Quel segnale che migliaia di fan stavano aspettando con il fiato sospeso. Dopo giorni di silenzio assordante, dopo le sirene, i vigili del fuoco, il ricovero in codice giallo e le inevitabili speculazioni, Belen Rodriguez è tornata sui social. Lo ha fatto a modo suo: con un video breve, intimo, pubblicato nelle stories di Instagram la sera del 29 maggio 2026. Niente dichiarazioni, niente spiegazioni articolate. Solo lei, sotto le coperte, al buio, con il viso illuminato da una luce fioca che ne svela i lineamenti stanchi ma sereni. Nel filmato che ha fatto il giro del web in poche ore, la showgirl argentina accenna un sorriso all’obiettivo, poi strizza l’occhio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Belén Rodriguez riappare su Instagram dopo il ricovero: il video nelle stories rivela come sta davvero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Belèn riappare in formissima e punta di nuovo alla scena televisiva

Notizie e thread social correlati

Belen Rodriguez rompe il silenzio: la prima foto su Instagram dopo il ricoveroBelen Rodriguez ha pubblicato la sua prima foto su Instagram dopo le vicende degli ultimi giorni, che hanno visto l’intervento delle forze...

Leggi anche: Come sta Belén Rodriguez dopo il ricovero e le dimissioni dall’ospedale, "determinante l'aiuto di Stefano De Martino"

Argomenti più discussi: Belen Rodriguez, urla e forti rumori dall’appartamento: un vicino chiama la Polizia, la conduttrice portata al Policlinico per accertamenti e poi dimessa; Continua il periodo no di Belén Rodriguez, incidente in auto: l'accusa; Belen Rodriguez, dopo il ricovero è in una zona protetta. E spunta il retroscena sul pesante no di Mediaset; Belen portata in ospedale dopo l’allarme dei vicini: Urla da casa sua.