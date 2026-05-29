Belen Rodriguez ha pubblicato la sua prima foto su Instagram dopo le vicende degli ultimi giorni, che hanno visto l’intervento delle forze dell’ordine nella sua abitazione e il suo ricovero in ospedale. La cantante e showgirl ha deciso di condividere un’immagine senza aggiungere commenti, segnando il suo ritorno sui social dopo quanto accaduto.

Belen Rodriguez rompe il silenzio dopo le vicende degli ultimi giorni, l’intervento della polizia in casa sua e il ricovero in ospedale. La showgirl argentina ha infatti pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae per la prima volta, dopo giorni di indiscrezioni. Belen Rodriguez rompe il silenzio. Come sta Belen Rodriguez? La risposta è arrivata proprio dalla showgirl argentina che nelle Stories di Instagram ha pubblicato una foto. Dallo scatto sembra che Belen Rodriguez si stesa in un un letto, con un cuscino dietro la schiena e delle coperte. La showgirl sorride appena e fa l’occhiolino, aggiungendo un piccolo cuore bianco. Un modo, forse, per mettere fine alle speculazioni sul suo stato di salute che erano circolate negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belen Rodriguez rompe il silenzio: la prima foto su Instagram dopo il ricovero

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