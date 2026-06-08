Beccato mentre sversa vernici industriali sul Vesuvio | 26enne nei guai
Un uomo di 26 anni è stato sorpreso mentre sversava vernici industriali su un'area del Parco nazionale del Vesuvio. I carabinieri del Nucleo Parco Forestale di Boscoreale hanno eseguito un'ordinanza del giudice, richiesta dalla Procura di Torre Annunziata, che gli impone il divieto di dimora nella zona. La sostanza è stata abbandonata nel territorio protetto, e l’indagine è ancora in corso.
Vernici industriali sversate e abbandonate in un'area del Parco nazionale del Vesuvio. I carabinieri del Nucleo Parco Forestale di Boscoreale hanno eseguito un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, che dispone del divieto di dimora nella. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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