Beccato mentre sversa vernici industriali sul Vesuvio | 26enne nei guai

Notizia in breve

Un uomo di 26 anni è stato sorpreso mentre sversava vernici industriali su un'area del Parco nazionale del Vesuvio. I carabinieri del Nucleo Parco Forestale di Boscoreale hanno eseguito un'ordinanza del giudice, richiesta dalla Procura di Torre Annunziata, che gli impone il divieto di dimora nella zona. La sostanza è stata abbandonata nel territorio protetto, e l’indagine è ancora in corso.