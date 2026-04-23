Un giovane di 24 anni è stato individuato grazie alle telecamere di sorveglianza mentre abbandonava sacchi di rifiuti lungo una strada periferica a Trentola Ducenta. Le telecamere hanno ripreso l'episodio e consentito di identificare l’uomo, che ora rischia sanzioni per il gesto illecito. Nessun’altra persona è coinvolta nel caso, e le autorità stanno verificando eventuali ulteriori elementi.

È stato incastrato dalle immagini di videosorveglianza mentre abbandonava sacchi di rifiuti lungo una strada periferica. I Carabinieri Forestali del Nucleo di Marcianise, al termine di un’attività d’indagine mirata, hanno deferito in stato di libertà un 24enne della provincia di Caserta per abbandono illecito di rifiuti. I fatti risalgono al 4 aprile scorso, quando l’uomo è stato ripreso mentre scaricava numerosi sacchi di rifiuti solidi urbani in un vialetto che si dirama dalla Strada Provinciale 33, nel territorio di Trentola Ducenta. Le immagini, acquisite attraverso un sistema di videosorveglianza installato nell’area e successivamente analizzate dai militari, hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica e di risalire all’identità del presunto responsabile.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Sversa rifiuti in strada a Trentola Ducenta: 24enne beccato dalla telecamere

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