Beccato a bordo di uno scooter rubato nei guai 18enne

Da casertanews.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Castel Volturno, i carabinieri hanno intercettato e sequestrato uno scooter senza targa, che risultava essere stato rubato. Durante i controlli, hanno fermato e denunciato un ragazzo di 18 anni che si trovava a bordo del mezzo. L’operazione fa parte di un’attività di controllo mirata alla prevenzione dei reati legati ai veicoli rubati. Il motociclo è stato restituito ai proprietari.

A Castel Volturno i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno recuperato un motociclo rubato e denunciato un 18enne castellano, sorpreso alla guida del mezzo privo di targa, per ricettazione.L’episodio si è verificato in via Antonio Gramsci, dove una pattuglia impegnata in un posto.🔗 Leggi su Casertanews.it

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