Beccato a bordo di uno scooter rubato nei guai 18enne

A Castel Volturno, i carabinieri hanno intercettato e sequestrato uno scooter senza targa, che risultava essere stato rubato. Durante i controlli, hanno fermato e denunciato un ragazzo di 18 anni che si trovava a bordo del mezzo. L’operazione fa parte di un’attività di controllo mirata alla prevenzione dei reati legati ai veicoli rubati. Il motociclo è stato restituito ai proprietari.

A Castel Volturno i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno recuperato un motociclo rubato e denunciato un 18enne castellano, sorpreso alla guida del mezzo privo di targa, per ricettazione.L’episodio si è verificato in via Antonio Gramsci, dove una pattuglia impegnata in un posto.🔗 Leggi su Casertanews.it Illegal Hunting, River Rescue & Night Shooters | Montana Wardens Notizie correlate Beccato alla guida di uno scooter rubato, nei guai extracomunitarioE' stato beccato a bordo di uno scooter in viale Fiume Po a Castel Volturno un cittadino africano. Leggi anche: Beccato dopo inseguimento a bordo di auto rubata, giovane nei guai Altri aggiornamenti Temi più discussi: Gravina, 44enne ai domiciliari beccato a bordo di uno scooter; Beccato alla guida di uno scooter rubato, nei guai extracomunitario; Straniero beccato in treno con un chilo di droga nascosta in 100 ovuli: arrestato dalla Polfer di Frosinone; Perledo: rifiuti nei boschi, multa di 3mila euro. A 261 km/h a bordo di una Porsche: per tornare a casa gli serve il carro attrezziVola a 261 km/h a bordo di una Porsche 911, la pattuglia lo becca e gli sequestra la macchina: torna a casa col carro attrezzi ... auto.everyeye.it Beccato alla guida di uno scooter rubato, nei guai extracomunitarioE' stato beccato a bordo di uno scooter in viale Fiume Po a Castel Volturno un cittadino africano. Si aggirava sul mezzo senza targa, quando è stato fermato all'altezza del civico 42 dagli uomini dell ... casertanews.it Beccato da L’Equipe, Sébastien Ogier starebbe valutando il ritiro. Il francese non sembrerebbe essere particolarmente soddisfatto del nuovo regolamento che entrerà in vigore nel 2027. #WRC #Ogier #Toyota #FuoriPista - facebook.com facebook Beccato. x.com