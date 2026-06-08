Beautiful streaming replica puntata 8 giugno 2026 | Video Mediaset

Notizia in breve

Oggi, lunedì 8 giugno 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful. Nella puntata, i personaggi sono sorpresi e preoccupati perché Steffy non risponde alle chiamate e ai messaggi. La scena si concentra sul suo comportamento e le reazioni degli altri personaggi, che cercano di capire cosa stia succedendo. La puntata è disponibile in streaming su Video Mediaset.