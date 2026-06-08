Beautiful streaming replica puntata 8 giugno 2026 | Video Mediaset
Oggi, lunedì 8 giugno 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful. Nella puntata, i personaggi sono sorpresi e preoccupati perché Steffy non risponde alle chiamate e ai messaggi. La scena si concentra sul suo comportamento e le reazioni degli altri personaggi, che cercano di capire cosa stia succedendo. La puntata è disponibile in streaming su Video Mediaset.
Nuovo appuntamento oggi – lunedì 8 giugno – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna tutti sono stupiti e preoccupati perché Steffy non chiama e non risponde ai messaggi. Ridge e R.J. parlano di lei, di quanto il padre si senta orgoglioso della figlia. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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