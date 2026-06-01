Beautiful streaming replica puntata 1 giugno 2026 | Video Mediaset

Da superguidatv.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella puntata di oggi di Beautiful, un bacio proibito provoca scompiglio tra i personaggi. Subito dopo, Steffy scompare senza lasciare tracce. Intanto, una verità sconvolgente viene alla luce, mettendo in crisi gli equilibri della soap.

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Nuovo appuntamento oggi – lunedì 1° giugno – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna un bacio proibito scatena il caos, ma l’incubo è appena iniziato: Steffy scompare e una verità mostruosa emerge, minacciando tutti gli equilibri. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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