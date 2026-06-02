Beautiful streaming replica puntata 2 giugno 2026 | Video Mediaset
Il 2 giugno 2026, su Mediaset, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful. Un bacio proibito provoca scompiglio tra i personaggi, portando a tensioni e reazioni improvvise. Nella stessa puntata, Steffy scompare improvvisamente, lasciando un vuoto. Contestualmente, viene rivelata una verità inquietante che mette in discussione le relazioni e le dinamiche tra i protagonisti.
Nuovo appuntamento oggi – martedì 2 giugno – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna un bacio proibito scatena il caos, ma l’incubo è appena iniziato: Steffy scompare e una verità mostruosa emerge, minacciando tutti gli equilibri. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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