Durante il Gran Premio Storico di Monaco, Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono stati spesso al centro dell’attenzione, non solo per la loro presenza all’evento, ma anche per un episodio che ha coinvolto i pantaloni di lei. La coppia, accompagnata dai figli, è stata fotografata più volte mentre si spostava tra gli stand e le aree riservate. La loro partecipazione ha attirato l’interesse di molti spettatori e giornalisti presenti alla manifestazione.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono stati i veri protagonisti del Gran Premio Storico di Monaco. La coppia ha incantato tutti, mostrandosi innamorata più che mai. E le foto di famiglia con i figli Stefano e Francesco sono tenerissime. Mancava solo Bianca, nata lo scorso ottobre e quindi troppo piccola per sopportare il rumore dei motori. Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, l'immagine dell'amore Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono una delle coppie più belle e affiatate del jet set. In aggiornamento .🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi innamorati coi figli e l’incidente dei pantaloni

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