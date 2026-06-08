A Manfredonia si terrà il concerto di Battiti Live con J-Ax e Irama, il 13 giugno. Le tappe successive sono Martina Franca il 14 giugno, Bari il 19 giugno, Alberobello il 20 giugno e Polignano a Mare il 21 giugno. La manifestazione prosegue con una serie di eventi musicali in diverse località della regione, coinvolgendo artisti di rilievo e attirando pubblico da tutto il territorio.

Prende il via “Road to Battiti”, l’anteprima itinerante che accompagnerà il pubblico verso il grande evento “TIM Battiti Live”. Un percorso a ritmo di musica che toccherà diverse località della Puglia, trasformandole in palcoscenici a cielo aperto. Si comincerà sabato 13 giugno a Manfredonia. J-AX e IRAMA accenderanno il palco di Piazzale Silvio Ferri con i loro successi. Il villaggio dei partner animerà Via del Porto con attività, intrattenimento e momenti dedicati al pubblico. Domenica 14 giugno appuntamento a Martina Franca dove la festa continuerà in Piazza Maria Immacolata con due protagonisti della musica italiana: RAF e FRED DE PALMA, pronti a portare sul palco emozioni e adrenalina. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Battiti Live: a Manfredonia J-Ax e Irama

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