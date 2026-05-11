? Punti chiave Come cambierà il suono di Irama con il nuovo singolo Cabana?. Quali sfide tecniche dovrà affrontare l'artista nel debutto a San Siro?. Perché questo nuovo brano segna un distacco dal precedente album?. Quanto influirà il nuovo ritmo latino sulle classifiche estive?.? In Breve Anteprima brano durante la puntata di Amici il 9 maggio.. L'artista vanta 55 dischi di Platino e 6 Oro.. Album Antologia della vita e della morte pubblicato il 17 ottobre.. Concerto prodotto da Vivo Concerti l'11 giugno a Milano.. Il cantante monzese Irama presenterà il nuovo singolo intitolato Cabana venerdì 15 maggio, dopo aver anticipato il brano sabato 9 maggio durante la sua partecipazione al programma Amici condotto da Maria del Filippi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Irama: nuovo singolo Cabana e debutto live a San Siro

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Irama: guarda il live del suo RDS Showcase

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