basket pronta la rivoluzione in casa virtus bologna dopo il ko in semifinale scudetto

Dopo la sconfitta in semifinale contro la Reyer Venezia, la Virtus Bologna sta valutando un cambiamento nel proprio roster. La sconfitta ha spinto il club a riflettere sulle prossime mosse per la squadra. La decisione di rivoluzionare la formazione arriva a pochi giorni dalla fine della stagione. Non sono stati ancora annunciati dettagli sui nuovi acquisti o modifiche, ma la volontà di cambiare strada è evidente.

La sconfitta nella semifinale scudetto contro la Reyer Venezia, ha indubbiamente accelerato tutte le riflessioni sul futuro del roaster della Virtus Bologna. L’inaspettata eliminazione, dopo aver disputato un’ottima regular season, ha acceso il campanello d’allarme sul livello della squadra ora allenata da Nenad Jakovljevi?, successore improvvisamente di Dusko Ivanovic. Ora, a stagione finita, è tempo di riflessioni per i felsinei, rimasti senza trofei al termine di un anno tra alti e bassi. Il primo giocatore destinato al mercato sembra essere Carsen Edwards, su cui incombe una generosa offerta da parte dello Zalgiris Kaunas. L’americano era stato uno dei motivi dell’addio di Ivanovic ma la sua permanenza ha forse solo messo più in difficoltà una squadra che ultimamente ha staccato la spina. 🔗 Leggi su Oasport.it

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