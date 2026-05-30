LIVE Virtus Bologna-Venezia Serie A basket 2026 in DIRETTA | inizia la semifinale scudetto

Alle 20:45 si è aperta la semifinale del campionato di Serie A1 tra Virtus Bologna e Reyer Venezia. La partita, prima gara della serie, si gioca in un palazzetto pieno di tifosi. Entrambe le squadre sono scese in campo con le formazioni titolari, e il primo quarto si è concluso con un punteggio di 20-18 in favore della Virtus. La partita è in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Virtus Bologna e Reyer Venezia, valido come gara 1 della semifinale del campionato di Serie A1 2025-2026. Entrambe le squadre hanno superato i quarti di finale in gara 5, con gli emiliani che hanno superato Trento con il punteggio di 106-95 nel match decisivo. Percorso simile anche per i lagunari, che dopo essere stati in vantaggio 2-0 con Derthona, si sono fatti recuperare dai piemontesi, vincendo poi la sfida finale per 89-83. Nella regular season le due compagini si sono divise la posta in palio, con la Virtus Bologna che ha trionfato all’andata al Palasport Taliercio (75-81), mentre Reyer Venezia si è presa la rivincita nella gara di ritorno alla Virtus Segafredo Arena (82-86). 🔗 Leggi su Oasport.it

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Virtus Bologna vs Reyer Venezia Live Score - Italy Italian Lega Basket Serie A

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