Basket Venezia vince gara-3 contro la Virtus Bologna e si porta sul 2-1 nella semifinale scudetto

Da oasport.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venezia ha vinto la terza partita della semifinale scudetto di basket contro Virtus Bologna, portandosi sul 2-1 nella serie. La squadra ha combattuto per 40 minuti prima di riuscire a superare la resistenza dell’avversario in rimonta. La gara si è conclusa con una vittoria di Venezia, che ora ha un vantaggio nella serie al meglio delle cinque partite.

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L’Umana Reyer Venezia lotta per 40? ma riesce a piegare in rimonta la resistenza della Virtus Bologna nella gara-3 delle semifinali scudetto per la Serie A di basket 2026! Dopo aver sofferto nei primi 20?, infatti, gli oro-granata hanno preso fiducia nella ripresa mettendo la freccia e contenendo gli ultimi assalti dei campioni d’Italia in carica vincendo per 89-85 e portandosi così avanti 2-1 nella serie. Tra 48 ore quindi, sempre al Taliercio, la possibilità per gli oro-granata di staccare il pass per la finale che manca da qualche stagione. Amedeo Tessitori MVP di serata con una doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi, con 15 punti di Jordan Parks e 13 di un sempre efficace R. 🔗 Leggi su Oasport.it

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