Basket per Nico Mannion maxi offerta da Roma?

La squadra di pallacanestro della capitale avrebbe avanzato un’offerta importante per Nico Mannion. La trattativa sarebbe in fase avanzata, con dettagli ancora da definire. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, e le parti coinvolte stanno valutando le prossime mosse. La proposta riguarda un contratto di durata e condizioni ancora da confermare. La trattativa si svolge in un clima di riserbo, senza ulteriori conferme ufficiali al momento.

La Roma del basket continua a prendere forma e il primo grande colpo potrebbe essere Nico Mannion. Secondo quanto riportato da La Prealpina, il nuovo progetto capitolino legato all’imprenditore Mattia Doncic e al manager Michael Nelson avrebbe presentato al playmaker italo-americano un’offerta da cinque milioni di dollari complessivi per tre stagioni, una proposta destinata a sparigliare il mercato italiano. Un investimento che metterebbe fuori gioco la concorrenza di Napoli e Varese e che potrebbe convincere il “Red Mamba” a lasciare l’Olimpia Milano al termine della stagione. Per la nuova Roma sarebbe un segnale forte: affidare la cabina di regia a uno dei giocatori italiani più talentuosi e mediaticamente spendibili dell’intero panorama europeo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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