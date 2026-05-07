Inter Juve e il sogno Nico Paz | l’offerta da 80 milioni al Real Madrid | CM

L’Inter ha presentato un’offerta di 80 milioni di euro al Real Madrid per il trasferimento di Nico Paz, fantasista argentino attualmente in forza al Como. Il giocatore è uno dei nomi più discussi per la prossima finestra di mercato e il club italiano continua a seguire con attenzione la situazione, che coinvolge anche la Juventus e altri club. La trattativa resta in fase di valutazione e non sono ancora stati annunciati dettagli ufficiali.

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Il fantasista argentino del Como rimane uno dei nomi più chiacchierati per la prossima finestra del mercato L’ Inter non molla la presa su Nico Paz, da un paio d’anni a questa parte oggetto dei desideri del club campione d’Italia. Sogno Nico Paz per Inter e Juve (Ansa) – Calciomercato.it Il talento argentino continua a incantare con la maglia del Como e sta provando a trascinare la squadra lariana verso una storica qualificazione in Champions League. Il figlio d’arte è esploso alla corte di Cesc Fabregas e adesso fa gola a diverse big del panorama europeo. L’ultima in ordine di tempo è la Juventus, a caccia di un trequartista di spessore su esplicita richiesta di Spalletti.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, Juve e il sogno Nico Paz: l’offerta da 80 milioni al Real Madrid | CM Notizie correlate Leggi anche: Nico Paz resta in cima ai desideri dell’Inter: doppia offerta al Real Madrid Nico Paz Inter, il sogno resta vivo! Nerazzurri in attesa del Real Madrid: l’assist può arrivare da MourinhoNico Paz Inter, il sogno resta vivo! Nerazzurri in attesa del Real Madrid: l’assist può arrivare da Mourinho Milan-Juventus è stata la sua ultima... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bastoni, Palestra, Nico Paz: come potrebbe cambiare l'Inter per restare al top; Nico Paz all'Inter, parla Zanetti: Sono un grande amico del padre ma è complicato; Nico Paz accende il mercato: la Juventus si muove, l’Inter rimane favorita; Inter-Juventus, intrigo Muharemovic: poi le ultime su Nico Paz. Inter, che beffa: ecco perché Nico Paz è più vicino alla JuventusIl fantasista argentino del Como farà ritorno al Real Madrid, poi nuova avventura in Serie A coi bianconeri in pole Il lungo corteggiamento dell’Inter nei confronti di Nico Paz potrebbe finire nel peg ... interlive.it Nico Paz infiamma il mercato: Juve vigile, Inter in vantaggioNico Paz infiamma il mercato: Juventus vigile, Inter avanti. Il Real Madrid esercita la recompra e decide il futuro del talento argentino. europacalcio.it nei giorni scorsi c'è stato un incontro fra i dirigenti della @juventusfc e gli agenti di Maximo Perrone (e Nico Paz) chieste informazioni, ci sono anche #Napoli e #Inter, ma in lista valutati altri - come Stiller o Reijnders che piacciono a Spalletti x.com SOGNI SFUMATI Dal Como arriva una chiusura netta alle voci di mercato che accostavano Nico Paz e Perrone all’Inter Carlalberto Ludi, direttore sportivo dei lariani, ha parlato a Il Corriere dello Sport facendo chiarezza: nessun confronto ufficiale p - facebook.com facebook