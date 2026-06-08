Barzan indagato per truffa sequestrati 450mila euro La vittima | Era di famiglia mi sono sentita tradita

Nella mattinata di lunedì, il criminalista Davide Barzan e il suo ex amico Pieruligi Chieffi sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Brescia. Sono accusati di bancarotta fraudolenta e truffa per un importo di circa un milione di euro. Durante le indagini, sono stati sequestrati circa 450 mila euro. Una vittima ha dichiarato di aver subito un tradimento, sottolineando che la truffa coinvolgeva anche membri della sua famiglia.

Nuovi particolari sull'inchiesta che, nella mattinata di lunedì, ha portato il criminalista Davide Barzan e il suo ex amico Pieruligi Chieffi ad essere iscritti nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Brescia per una bancarotta fraudolenta e una truffa da 1 milione di euro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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