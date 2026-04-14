Pretende 1.000 euro in nero per lavori da 50 | idraulico indagato per truffa sequestrati 200mila euro

Un idraulico e la sua coniuge, impiegata presso la stessa attività, sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla guardia di finanza di Brescia con l’accusa di truffa e estorsione. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe richiesto 1.000 euro in nero per lavori valutati 50 euro. Durante le verifiche sono stati sequestrati circa 200.000 euro in contanti e beni.

Un idraulico e la sua coniuge, nonché dipendente, sono indagati dalla guardia di finanza di Brescia per truffe ed estorsioni. I due avrebbero preteso pagamenti da 600 a mille euro per interventi di ordinaria manutenzione da 50 o 150 euro.🔗 Leggi su Fanpage.it Roma: 40 kg di droga e 50.000 euro sequestrati nel PortuenseUn'operazione coordinata della Polizia di Stato ha portato all'arresto di cinque persone e al sequestro di oltre 40 chilogrammi di sostanze... Finto casello e pedaggi per i templi: truffa da 700.000 euroUn’operazione criminale di incredibile ingegno ha portato un gruppo di truffatori a incassare circa 75 milioni di rupie, una cifra che corrisponde a... https://www.laziochannel.it/2026/04/polemica-lotito-malago-il-presidente-lazio-pretende-una-riforma-totale/utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook - facebook.com facebook Di fronte alle guerre provocate dall’idolatria del potere di chi pretende di “arruolare” Dio dalla propria parte offrendo giustificazione religiosa all’uccisione degli innocenti, #Papa Leone si è appellato alla stragrande maggioranza di persone che vogliono la #pa x.com